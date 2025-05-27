Российские войска продвигаются в Сумской области. Они создают буферную зону на границе с Украиной, чтобы обеспечить безопасность россиян в ближайших регионах.

За минувшие сутки подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Владимировку и Беловоды в Сумкой области, сообщает Минобороны РФ. Скопления войск и техники ВСУ зафиксированы в районе населенных пунктов Писаревка, Алексеевка, Яблоновка, Садки и Осоевка.

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