27 мая, 11:30Политика
ВС РФ продвинулись в Сумской области
Российские войска продвигаются в Сумской области. Они создают буферную зону на границе с Украиной, чтобы обеспечить безопасность россиян в ближайших регионах.
За минувшие сутки подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль Владимировку и Беловоды в Сумкой области, сообщает Минобороны РФ. Скопления войск и техники ВСУ зафиксированы в районе населенных пунктов Писаревка, Алексеевка, Яблоновка, Садки и Осоевка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.