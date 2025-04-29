Новости мира: в Пуэрто-Рико проливные дожди вызвали мощное наводнение

В Пуэрто-Рико проливные дожди вызвали сильное наводнение. Под воду ушли улицы нескольких городов, в том числе столицы острова – Сан-Хуана. Известно об одном погибшем – мужчина умер, пытаясь пересечь затопленную местность на автомобиле. Шестеро человек, которых унес паводок, были спасены.

В Таиланде туристы сняли на видео редкое природное явление – водяной смерч. Эксперты объяснили, что такие воронки образуются при ясной погоде, существуют недолго и представляют собой вращающиеся водяные столбы.

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