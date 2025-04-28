Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

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28 апреля, 17:30

Происшествия

Эксперт назвал причины энергетического кризиса в Европе

Эксперт назвал причины энергетического кризиса в Европе

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Жители Португалии, Андорры, Франции и Испании сообщили о перебоях с электроснабжением. Как объяснил генеральный директор фонда энергетического развития Андрей Листовский, такие аварии обычно возникают из-за совокупности неблагоприятных факторов.

По его словам, в последние годы Европа потеряла много генерирующих мощностей, особенно атомных и угольных, а маловетреная и малосолнечная погода в первой половине 2025 года дополнительно снизила производство энергии, что привело к нарушению энергетического баланса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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