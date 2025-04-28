Аэропорт Перми временно закрыт из-за снегопада

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Аэропорт Перми Большое Савино закрыт до 15:00 по местному времени (13:00 по московскому) из-за сильного снегопада. Об этом воздушная гавань сообщает в своем телеграм-канале.

В районе аэропорта ограниченна видимость, уточнили в сообщении. Рейс 575 из Казани направлен в аэропорт Ижевска, рейсы 1200 (Москва – Пермь) и 205 (Сургут – Пермь) ушли на запасной аэродром в Екатеринбург.

За статусом рейсов пассажиры могут следить на онлайн-табло, на сайте аэропорта или узнать по телефону +7 (342) 299-17-71, подчеркнула гавань.

Между тем временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в петербургском аэропорту Пулково в 07:25. Запрет на полеты был снят в 09:30.

За время действия мер дежурные средства ПВО ликвидировали над Киришским и Волховским районами Ленинградской области два беспилотника, обратил внимание губернатор региона Александр Дрозденко.

