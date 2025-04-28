Самолет в ожидании посадки начертил над Петербургом пятиконечную звезду

Фото: flightradar24.com

Самолет рейса Кемерово – Санкт-Петербург, подпавший под ограничения в работе аэропорта Пулково, начертил в небе пятиконечную звезду. Об этом сообщает RT.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в петербургском аэропорту в 07:25 по московскому времени. Запрет на полеты был снят в 09:30.

В ожидании посадки самолет совершил около семи разворотов в небе, в результате чего нарисовал узор, который был виден по карте следования воздушного судна.

За время действия мер дежурные средства ПВО ликвидировали над Киришским и Волховским районами Ленинградской области два беспилотника, обратил внимание губернатор региона Александр Дрозденко.

Кроме того, 28 апреля запрет на полеты распространялся на аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля. Ограничения были введены в 10:18 и 10:26 соответственно. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.