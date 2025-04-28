Ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его данным, меры начали действовать с 10:18 и 10:26 по московскому времени соответственно. Временные ограничения введены в работу авиагаваней для обеспечения безопасности полетов судов, подчеркнул Кореняко.

Запрет на полеты также действовал в петербургском аэропорту Пулково. Его ввели в 07:25 28 апреля, а сняли в 09:30. За это время на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.

Ранее самолет рейса SU525 Дубай – Москва совершил незапланированную посадку в Баку из-за нетрезвого дебошира. Как рассказали в "Аэрофлоте", мужчина оскорблял людей, провоцировал конфликты и не реагировал на замечания. После посадки нарушителя передали сотрудникам полиции.