Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты в сезон отпусков

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Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в летний период. Соответствующее поручение председатель правительства России Михаил Мишустин дал главе ведомства Максиму Шаскольскому.

"Хочу спросить у вас по поводу летней поры. Сейчас для многих предстоят отпуска, и тарифное регулирование для людей будет очень важным – билеты на самолет, на поезда", – цитирует ТАСС Мишустина.

По словам главы кабмина, в этом вопросе важен результат, чтобы люди могли отдохнуть и за разумные средства приобрести билеты.

Ранее стало известно, что Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") решила возобновить действие специальных тарифов на поездки организованных детских групп. Обновленные условия будут распространяться на поездки как в плацкартных, так и в купейных вагонах.

Также за пассажирскими поездами, внутри которых путешествуют группы детей, действует особый диспетчерский контроль. Питание в них осуществляется по специальному меню, которое было согласовано Роспотребнадзором.