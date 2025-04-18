РЖД зафиксировали стоимость билетов на "Сапсаны" и "Ласточки" 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Билеты на "Сапсаны" и некоторые "Ласточки" отправлением 9 мая можно будет купить по сниженной фиксированной цене. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).

Отмечается, что купить такой билет можно будет и на направлениях Москва – Санкт-Петербург, Москва – Иваново, Санкт-Петербург – Псков.

В компании подчеркнули, что цена билета будет зависеть только от категории места. Например, билет экономкласса на "Сапсанах" будет стоить от 1 945 рублей, а на "Ласточках" – от 945 рублей.

Такая акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули в РЖД.

Ранее стало известно, что на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) 19 и 20 апреля изменят расписание проезда пригородных поездов. Это связано с проведением работ на станции Зеленоград-Крюково.

Пассажиры могут ознакомиться с новым расписанием на информационных стендах станций АО "МТ ППК", на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".