Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 в выходные

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) в субботу и воскресенье, 19 и 20 апреля, будет изменено расписание проезда пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково и Москва – Тверь – Москва будут отправляться по измененному расписанию, некоторые составы будут отменены, а часть проследует укороченными маршрутами.

Изменения связаны с проведением работ на станции Зеленоград-Крюково.

Пассажиры могут ознакомиться с новым расписанием на информационных стендах станций АО "МТ ППК", на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее также в МТППК предупредили об изменениях в расписании движения поездов ОЖД и МЦД-3 на 22, 23, 24, 28, 29 апреля. Данные корректировки связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД.