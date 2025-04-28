В петербургском аэропорту Пулково сняты ограничения на полеты

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

В петербургском аэропорту Пулково в 09:30 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для этого.

Кроме того, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.

Меры безопасности вводились в аэропорту в 07:25 по московскому времени.

До этого, 25 апреля, ограничения вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Позже меры безопасности были сняты.

В ночь на 24 апреля ограничения на прием и выпуск авиарейсов также действовали сразу в нескольких российских аэропортах: в подмосковном Жуковском, в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Казани и Ульяновска.