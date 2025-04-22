Росавиация прокомментировала задержку авиарейса из Москвы в Сочи

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Представитель Росавиации Артем Кореняко прокомментировал ситуацию с длительной задержкой рейса авиакомпании Utair из Москвы в Сочи на фоне вызванного им резонанса.

По словам Кореняко, самолет вылетел из Внуково в Сочи утром в понедельник, 21 апреля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Сочи воздушное судно было вынуждено совершить посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах.

Оттуда в аэропорт первоначального назначения перевозчик смог отправить воздушное судно только во вторник, 22 апреля, в 18:16 по московскому времени. При этом на его борту находились лишь 79 пассажиров, поскольку оставшиеся 90 человек решили добираться до Сочи самостоятельно.

Рейс из Сочи в Москву с 88 пассажирами вылетел в 20:42 по московскому времени. Ожидается, что самолет сядет во Внуково около полуночи.

"Росавиация напоминает, что авиакомпании должны неукоснительно соблюдать все положенные по законодательству права пассажиров. Ключевая задача перевозчиков – работа в интересах граждан", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ писали, что самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Киров, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Причиной посадки Boeing-738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.

Еще один инцидент произошел до этого в Якутии, где пассажирский самолет Ан-24 час летел из поселка Зырянка до якутского аэропорта на одном двигателе. Никто из пассажиров не пострадал.