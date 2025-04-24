Аэропорты Казани и Ульяновска временно не принимают рейсы

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Казанский и ульяновский аэропорты временно не принимают и не выпускают авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения на полеты были введены в авиагавани Казани в 04:45 по московскому времени, в Ульяновске – в 03:20. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения также продолжают действовать в аэропорту Нижнего Новгорода. Их ввели в местной воздушной гавани в 02:50.

Кроме того, этой ночью были закрыты на прием и выпуск рейсов подмосковный аэропорт Жуковский и калужская авиагавань Грабцево. Спустя время ограничения отменили, в период их действия на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Жуковский.