Между Россией и Мьянмой приостановлено авиасообщение

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Выполнение единственного авиарейса между Россией и Мьянмой (Янгон – Мандалай – Новосибирск) было приостановлено, сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора новосибирского аэропорта Толмачево Станислава Таравкова.

По его словам, в Мьянме приняли решение отменить все рейсы с РФ в весенне-летнем расписании.

"До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая. Мы максимально пытались поддержать перевозчика различными рекламными акциями туристических организаций", – отметил директор новосибирского аэропорта.

Таравков также заметил, что отмена авиарейса произошла на фоне масштабного землетрясения в Мьянме. При этом аэропорт ожидает, что в осенне-зимнем расписании перевозчик продолжит выполнение рейсов.

Землетрясения произошли в Мьянме в конце марта, после чего в ряде регионов страны ввели режим ЧП. Число погибших из-за землетрясения составило 3 706 человек. Также в результате сейсмособытия 5 027 человек получили ранения.