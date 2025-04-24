Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом написал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Их ввели в 02:50 по московскому времени.

Этой ночью аналогичные меры безопасности уже вводились в подмосковном аэропорту Жуковский и калужской авиагавани Грабцево. Обе воздушные гавани временно не принимали и не отправляли авиарейсы.

Спустя почти два часа ограничения отменили в обоих аэропортах. За время их действия на запасной аэродром ушел один самолет, который летел в аэропорт Жуковский.