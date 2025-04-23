Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, меры перестали действовать в 14:07 по московскому времени. В этот период пять самолетов, которые должны были приземлиться в Казани, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Кореняко напомнил, что все службы аэропортов, экипажи лайнеров и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, поскольку это является приоритетной задачей.

Работа авиагавани Казани приостанавливалась с 12:45, а в Нижнекамске ограничения начали действовать в 12:10. Кроме того, утром 23 апреля аналогичные меры коснулись аэропорта Ульяновска, однако позже они были сняты.

До этого временная приостановка деятельности коснулась авиагавани в Волгограде. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета. Спустя почти два часа ограничения были отменены.