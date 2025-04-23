Ограничения на полеты сняты в аэропорту Ульяновска

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Ульяновска с 09:00 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – уточнил Кореняко в телеграм-канале.

Временный запрет на посадку и вылет самолетов был введен в аэропорту Ульяновска в 07:30. Меры также коснулись авиагавани Казани.

В настоящий момент аналогичные ограничения распространяются на работу аэропорта Нижнекамска. Меры были введены с 08:00.