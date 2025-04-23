Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что ограничения были введены с 08:00 по московскому времени.

В 07:30 ограничения на прием и выпуск самолетов ввели также в аэропортах Казани и Ульяновска. Кореняко отмечал, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Киров, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Причиной посадки Boeing-738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.

