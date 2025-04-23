Ограничения на полеты введены в аэропортах Казани и Ульяновска

Фото: 123RF/kosmos111

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Казани и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были объявлены в 07:30 по московскому времени. В данный момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Киров, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Причиной посадки Boeing-738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.

В Росавиации также прокомментировали ситуацию с длительной задержкой рейса авиакомпании Utair из Москвы в Сочи. Самолет вылетел из Внуково в Сочи утром в понедельник, 21 апреля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Сочи воздушное судно было вынуждено совершить посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах.