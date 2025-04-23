Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, они начали действовать с 12:10 по московскому времени.

Временные ограничения в аэропорту Нижнекамска уже вводились в 08:00 для обеспечения безопасности полетов самолетов. С 11:06 они были сняты.

Более того, 23 апреля с 07:30 до 10:00 меры распространялись на авиагавани Ульяновска и Казани. За это время на запасные аэродромы ушли пять самолетов, которые направлялись в Казань.

