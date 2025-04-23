Ограничения на полеты сняты в аэропорту Казани

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В аэропорту Казани в 10:00 по московскому времени были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнул Кореняко.

Временный запрет на посадку и вылет самолетов для обеспечения безопасности полетов был введен в аэропорту Казани в 07:30. Меры также коснулись авиагавани Ульяновска, позже ограничения были сняты.

В настоящий момент аналогичные ограничения распространяются на работу аэропорта Нижнекамска. Меры были введены с 08:00.