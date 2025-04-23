Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнекамска

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 11:06 по московскому времени сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, меры вводили для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Временные ограничения на посадку и вылет самолетов действовали в аэропорту Нижнекамска с 08:00.

Кроме того, с 07:30 до 10:00 меры распространялись на авиагавани Ульяновска и Казани. За это время на запасные аэродромы ушли пять самолетов, которые направлялись в Казань.