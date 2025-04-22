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РИА Новости: тестовый полет самолета-разведчика ACS-890 прошел над Львовом

Над Львовом прошел тестовый полет самолета-разведчика ACS-890 – СМИ

Фото: 123RF/mtaira

Над Львовской областью на западе Украины заметили самолет раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C шведского производства, который также имеет название ASC890. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Еще в мае 2024 года власти Швеции подтвердили намерения передать Киеву данный вид самолетов. Утверждалось, что они должны будут усилить эффективность боевых возможностей американских истребителей F-16.

Шведские самолеты способны выявлять воздушные, морские и наземные объекты на расстоянии до 450 километров. Помимо этого, они могут способствовать наведению систем ПВО, мониторить надводную ситуацию и координировать действия истребителей.

Днем 21 апреля пользователи сервиса Flightradar24 заметили над украинским Львовом неопознанный летающий объект (НЛО) с позывным WELCOME. Данный объект был единственным рейсом, который фиксировался над воздушным пространством Украины.

Пункт прибытия или категория воздушного судна не разглашались, а траектория его полета была схожа с фигурой человека или пятиконечной звездой. Этот рейс был самым отслеживаемым на сервисе.

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