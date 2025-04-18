В Польше появилась первая женщина-пилот истребителя F-16

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В ВВС Польши впервые появилась женщина, способная управлять истребителем F-16. Об этом в социальной сети Х сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Она прошла обучение в США и теперь может пилотировать наши истребители", – отметил он.

Министр добавил, что местом службы офицера является 32-я тактическая авиабаза в Ласке.

По его словам, еще одна летчица проходит обучение на 31-й авиабазе в Кшесинах. На данный момент польские ВВС располагают 48 истребителями F-16.

Ранее сообщалось, что впервые с 1963 года, когда Валентина Терешкова совершила одиночный космический полет, в этом году в космос отправился полностью женский экипаж. На борту оказались невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Полет финансировала компания Джеффа Безоса. Его невеста Санчес организовала миссию и лично подбирала участниц экипажа.