Flightradar24: неопознанный летающий объект кружит над Львовом почти три часа

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Неопознанный летающий объект (НЛО) с позывным WELCOME замечен над украинским Львовом. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Данный объект является единственным рейсом, который в настоящее время фиксируется над воздушным пространством Украины. НЛО вылетело в 11:41 и кружит над Львовом уже три часа.

При этом пункт прибытия или категория воздушного судна не разглашаются, а траектория его полета схожа с фигурой человека или пятиконечной звездой. Сервис добавил в соцсети X, что этот рейс является самым отслеживаемым на данный момент.

В середине марта жители Киева заметили в небе над городом неопознанный объект. Предположительно, над украинской столицей пролетел метеорит.

