Fakt: неопознанные объекты падают на Польшу второй день подряд

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Неопознанные объекты, которые напоминают части ракет, падают на Польшу второй день подряд, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на польское издание Fakt.

Так, один из объектов упал в пруд в коммуне Черск. Информация об этом поступила правоохранителям, они приступили к расследованию. Объектом могла быть часть ракеты Falcon, говорится в статье.

Днем ранее говорилось о падении "неопознанного объекта размером примерно метр на полтора". Его обломки тоже были похожи на части ракеты Falcon. Это подтвердил популяризатор астрономии Кароль Войтицкий.

В декабре Польша и ее союзники впервые за несколько месяцев подняли в воздух дежурные пары истребителей из-за активности, которую, по словам Варшавы, проявила Россия. В рамках установленного регламента командующий привел в действие истребители. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.