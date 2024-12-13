Польша подняла в воздух истребители из-за "активности России"

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Польша и ее союзники впервые за последний месяц подняли в воздух дежурные пары истребителей из-за активности, которую, по словам Варшавы, проявляет Россия. Об этом следует из заявления Оперативного командования Вооруженных сил Польши, сделанного в соцсети X.

В рамках установленного регламента командующий привел в действие истребители. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

В качестве обоснования своих действий военные сослались на якобы использование Вооруженными силами России крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов против объектов на территории Украины, в том числе в западных регионах страны.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские войска не зайдут на Украину даже после режима прекращения огня. Он рассказал, что сейчас Польша среди других европейских стран тратит больше всего расходов на поддержку Украины. При этом Туск призвал не принимать решения без представителей Киева.