Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину

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Польские войска не зайдут на Украину даже после режима прекращения огня, заверил премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы пока не планируем таких действий", – подчеркнул Туск после встречи с Макроном, комментируя инициативу французского лидера создать международные миротворческие силы для ввода их на Украину после завершения конфликта.

Он рассказал, что сейчас Польша среди других европейских стран тратит больше всего расходов на поддержку Украины. При этом Туск призвал не принимать решения без представителей Киева.

Ранее российский МИД предупредил, что отправка Запада своего контингента означала бы еще большее вовлечение западных стран в прямую конфронтацию с Россией. При этом немецкий канцлер Олаф Шольц опровергал возможность отправки войск ФРГ на Украину.

В это же время Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но лишь при условии понимания Киевом реалий на земле, указывал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

