Фото: ТАСС/ EPA/ZUZANA GOGOVA

Украина утратит треть своей территории из-за конфликта с Россией, а также не дождется приглашения в НАТО от США и их союзников. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью газете Folha de S. Paulo.

По его словам, Украине лишь могут предложить гарантии безопасности, например присутствие иностранных войск.

"Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считаю, что украинцев предадут. Украина <...> позволила втянуть себя в такую историю, которая не может хорошо закончиться для страны", – отметил Фицо.

Премьер Словакии считает, что боевые действия на Украине могут завершиться только в случае прекращения огня и начала переговоров, а последствия конфликта сильно повлияют на внутреннюю стабильность страны.

Кроме того, Фицо предположил, что Запад после своего провала может пожертвовать Украиной и разделит ее как Чехословакию в 1938 году. В связи с этим он призвал Европу начать нормальный диалог с Россией.

"То, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, как только война закончится для всех, все будет как обычно. Все поедут в Россию, все захотят покупать и продавать", – добавил премьер Словакии.

Он также выступает против возникновения новой "железной границы" между Россией и Европой, о которой говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1946 году в начале холодной войны между СССР и США.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак рассказал, что союзники Киева в скором времени начнут открыто обсуждать раздел Украины, чтобы прекратить боевые действия.

Он добавил, что потерявшая поддержку Запада Украина будет продолжать "сыпаться" во время конфликта с Россией. Это произойдет в том случае, если союзники не заставят Киев пойти на уступки.

Друлак, говоря о наступлении в будущем истины, уточнил, что Украина "не сохранится". В качестве примера он привел Афганистан и Ирак, от которых отказались западные чиновники.

