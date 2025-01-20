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20 января, 07:16

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Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: Польша ведет себя агрессивно в украинском вопросе

Словакия обвинила Польшу в агрессивности в украинском вопросе

Фото: 123RF/alekstaurus

Польша использует агрессивный метод в украинском вопросе, постоянно оказывая Киеву военную помощь, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

"У нас к этому другой подход, но не думаю, что нашим отношениям нанесен значительный ущерб", – отметил политик в интервью ТАСС.

При этом Гашпар подчеркнул, что, помимо позиций по Украине, между странами нет особых противоречий.

В январе глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что настрой после встречи группы западных стран по координации военных поставок Киеву представляется негативным, так как Украина испытывает трудности в боевых действиях с Россией.

Глава Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому быть осторожнее в своих заявлениях после того, как последний раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава Навроцкого. Он также призвал Зеленского воздержаться от вмешательства в избирательную кампанию в стране.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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