Польша подняла в небо истребители из-за ракетных ударов по Украине

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Вооруженные силы Польши подняли в небо дежурные пары истребителей в связи с нанесением ракетных ударов военными России на западе Украины, сообщает Life.ru со ссылкой на Оперативное командование ВС страны.

Помимо этого, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

Между тем британские СМИ, ссылаясь на замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачея Дущика, писали, что республика в 2025 году построит дорогу к Калининградской области для быстрой переброски военных в случае необходимости. Комментируя эту информацию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова предположила, что польские политики, скорее всего, были в состоянии алкогольного опьянения, когда представили план.

Кроме того, по заверению журналистов, Польша может стать одной из стран, наряду с Италией, Великобританией, Францией и Германией, кто отправит на Украину военнослужащих, если прекратится огонь или будет заключен мир.

Точное количество личного состава станет известно, исходя из характера миссии. Согласно предположениям экспертов, численность войск может составить от 40 до 100 тысяч военнослужащих.