Глава МО Польши заявил о негативном настрое после встречи в формате "Рамштайн"

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Настрой после встречи группы западных стран по координации военных поставок Киеву представляется негативным, так как Украина испытывает трудности в боевых действиях с Россией. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Политик признал тяжелую ситуацию на фронте. По его словам, украинцы устали от конфликта.

В четверг, 9 января, на базе Рамштайн в Германии прошло 25-е заседание контактной группы по координации военных поставок Киеву. Оно может стать последним для такого формата, поскольку новая администрация в Белом доме способна изменить подход к поддержке Украины, отметил Косиняк-Камыш.

На этом же мероприятии украинская сторона представила свою стратегию на текущий год. Среди основных задач – стабилизация линии фронта, уточнил украинский министр обороны Рустем Умеров. Кроме того, Украина хочет работать над усилением собственной обороноспособности, защиты неба и морских путей.