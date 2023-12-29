Президент Польши созвал совещание из-за неопознанного объекта со стороны Украины

Фото: ТАСС/ЕРА/RADEK PIETRUSZKA

Польский президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после того, как было нарушено воздушное пространство со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте канцелярии лидера Польши.

В сообщении передается, что Дуда поговорил по телефону с министром нацобороны Владиславом Косиняком-Камышем. В 13:00 по местному времени (15:00 по московскому) в Бюро нацбезопаности пройдет встреча с Косиняком-Камышем, начальником Генштаба Веславом Кукулой, оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем.

Кроме того, как сообщил Центр информации польского правительства, в данный момент из-за нарушения воздушного пространства Польши проходит совещание премьер-министра Дональда Туска с начальником Генштаба, министром нацобороны, руководителями Агентства внутренней безопасности, Службы военной разведки, Службы военной контрразведки.

Как сообщило на своей странице в соцстети Х (бывшая Twitter) оперативное командование ВС Польши, утром 29 декабря неопознанный объект со стороны Украины вошел в воздушное пространство Польши. Он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров, говорится в сообщении.

Там указано, что оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и средства, имеющиеся в его распоряжении.

Ранее СМИ писали, что очевидцы заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над аэропортом Лос-Анджелеса, пролетевший мимо самолета с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на борту. Исследователь НЛО Мик Уэст предположил, что в объектив камеры попал воздушный шар, на что указывают его форма и траектория движения.

Три российских самолета оказались в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии