РИА Новости: метеорит пролетел в небе над Киевом

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Жители Киева заметили в небе над городом неопознанный объект. Предположительно, над украинской столицей пролетел метеорит, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Украинские СМИ также сообщили о серии взрывов в Киеве, которые прогремели в ночь на 13 марта. В связи с этим в городе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что вероятность столкновения с Землей астероида 2024 YR4 составляет уже 3,1%. Изначально вероятность его столкновения, которое может произойти 22 декабря 2032 года, оценивалась в 0,5–6%. Верхнее значение стало самым высоким с момента открытия астероида Апофиса в 2004 году.

В конце января ученые и волонтеры нашли под белорусским городом Жодино осколки суперболида, которые внешне напоминают запеченный картофель. Осколки космического тела упали в 30 километрах от Минска, между городами Смолевичи и Жодино.