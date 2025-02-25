NASA: астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году

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Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году. Вероятность составляет 1,7%, в то время как вероятность столкновения с Землей снизилась менее чем до 0,01%, сообщает американское космическое агентство NASA .

"По-прежнему сохраняется очень малая вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года", – отмечается в сообщении.

Согласно новым данным, вероятность столкновения астероида с Землей была практически исключена. Ученые подчеркнули, что она упала с 0,27% до 0,004%.

NASA планирует наблюдение за астероидом с помощью телескопа Джеймс Уэбб, чтобы более точно узнать его размеры. В настоящее время диаметр космического тела оценивается в 40–90 метров.

Астероид был открыт учеными 27 декабря 2024 года. Небесное тело может упасть в районе Центральной Африки или Атлантического океана, что приведет к локальной катастрофе – большим волнам и даже цунами. Тем не менее более точные данные можно будет узнать лишь на рубеже 2028 и 2029 годов.

Вместе с тем в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сомневаются, что можно точно рассчитать возможность столкновения. По словам ученого Сергея Богачева, пока можно говорить только о том, что астероид существует и он внесен в категорию сближающихся с планетой и потенциально опасных объектов.

