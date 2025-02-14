Академик Богачев: вероятность рассчитать столкновение астероида 2024 YR4 с Землей мала

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Возможность точно рассчитать, столкнется ли астероид 2024 YR4 с Землей, очень мала. Об этом в разговоре с RT заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

"Какие-то модели показывают 2%, но надо понимать, что для того же Апофиса (метеорит, который пролетит в 2029 году. – Прим. ред.) тоже были большие цифры, пока он был далеко, но сейчас, когда посчитали получше, снизились до одной миллиардной", – сказал он.

По словам ученого, пока можно говорить только о том, что астероид существует и он внесен в категорию сближающихся с планетой и потенциально опасных объектов. Как подчеркнул Богачев, конкретные цифры вероятности еще пересчитают и изменят.

"Сколь-либо реальные появятся только лет через пять", – добавил он.

В свою очередь, астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий оценил вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей от 0,5 до 6%.

Как он считает, объект может упасть в районе Центральной Африки или Атлантического океана, его падение приведет к локальной катастрофе. Однако вероятность в 94% и более означает близкий пролет астероида около Земли, уточнил Короткий.

