Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов c 17:22 по московскому времени сняты в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – подчеркнул он.

За время действия ограничительных мер три самолета с рейсами до Волгограда ушли на запасные аэродромы.

Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, добавил Кореняко.

Ограничения на работу авиагавани были введены 17 апреля в 15:39.

До этого аналогичные меры коснулись аэропортов Саратова, Волгограда и Ульяновска, а также Владикавказа и Грозного. Во всех случаях ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.