Ограничения на полеты сняты в аэропортах Саратова и Ульяновска

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Саратова и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, ограничения были отменены в 08:55 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Вечером 8 апреля ограничения на полеты были введены в авиагаванях Волгограда, Саратова и Ульяновска. Позже, в ночь на 9 апреля, ограничения также распространились на аэропорты Владикавказа и Грозного.

Утром 9 апреля ограничения уже были сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного. В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета.

