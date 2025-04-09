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09 апреля, 07:40

Транспорт

Ограничения на полеты сняли в аэропортах Волгограда, Владикавказа и Грозного

Фото: depositphotos/Shebeko

В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности были отменены в 07:05 по московскому времени. В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета.

Вечером 8 апреля ограничения на полеты были введены в авиагаванях Волгограда, Саратова и Ульяновска. Позже, в ночь на 9 апреля, ограничения также распространились на аэропорты Владикавказа и Грозного.

Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно данным Росавиации, на момент публикации ограничения продолжают действовать в Ульяновске и Саратове.

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