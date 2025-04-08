Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения введены на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены в период с 21:15 по московскому времени. Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов самолетов, добавил Кореняко.

Ранее в аэропортах Волгограда и Саратова были введены временные ограничения. Кореняко уточнял, что экипажи самолетов, а также авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в Волгограде начали действовать с 19:26 по московскому времени, а в Саратове с 20:30.

