Аэропорт Внуково возобновил выпуск воздушных судов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

"Аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов", – написал он.

Кореняко добавил, что вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 4 апреля Сергей Собянин сообщил, что система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву.

Временные ограничения этой ночью были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.