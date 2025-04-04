01:57Транспорт
Аэропорт Внуково возобновил выпуск воздушных судов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
"Аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов", – написал он.
Кореняко добавил, что вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 4 апреля Сергей Собянин сообщил, что система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву.
Временные ограничения этой ночью были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.