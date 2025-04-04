Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы

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Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский", – уточнил эксперт.

Кореняко подчеркнул, что авиадиспетчеры, службы аэропортов и экипажи самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 4 апреля Сергей Собянин сообщил, что система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву. По словам мэра, на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата работают специалисты экстренных служб.

