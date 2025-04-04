00:58Транспорт
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский", – уточнил эксперт.
Кореняко подчеркнул, что авиадиспетчеры, службы аэропортов и экипажи самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 4 апреля Сергей Собянин сообщил, что система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву. По словам мэра, на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата работают специалисты экстренных служб.