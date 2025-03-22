Ограничения на полеты сняты в аэропорту Казани

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов c 19:18 по московскому времени сняты в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По данным представителя ведомства, за время действия ограничительных мер на запасной аэродром ушел один самолет, который должен был приземлиться в Казани.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – уточнил Кореняко.

Меры были введены в авиагавани в 18:36 ради обеспечения безопасности полетов. Как отмечал представитель Росавиации, экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропорта прилагали все усилия, что создать безопасные условия для полетов.