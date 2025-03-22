Ограничения на полеты введены в аэропорту Казани

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов c 18:36 по московскому времени введены в аэропорту Казани. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничительные меры введены ради обеспечения безопасности полетов. В связи с этим авиагавань временно не будет принимать и отправлять рейсы, уточнил Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – добавил представитель ведомства.

Ранее утром 20 марта ограничения в мерах безопасности вводились в аэропортах Самары и Саратова. Ограничения сняли в 10:00.

В тот день Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке украинских беспилотников за время СВО. По словам главы Саратовской области Романа Бусаргина, в ночь на 20 марта ПВО уничтожили 54 БПЛА Вооруженных сил Украины.

В результате атаки пострадали два мирных жителя Энгельса. Кроме того, были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детсадах и школе. В тот момент в учреждениях детей не было.