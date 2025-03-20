20 марта, 10:23Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Самары и Саратова
Фото: 123RF/serjio74
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 10:00 по московскому времени в аэропортах Самары и Саратова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Данные меры вводились ради обеспечения безопасности полетов. Экипажи воздушных судов, авиационные диспетчеры и сотрудники аэропортов предприняли все возможные действия, чтобы гарантировать безопасность полетов, уточнил представитель ведомства.
Временные ограничения были введены в авиагаванях Самары и Саратова утром 20 марта.
В этот день Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке украинских беспилотников за время СВО, заявил ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин. За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 54 БПЛА Вооруженных сил Украины.
В результате атаки пострадали два мирных жителя Энгельса. Кроме того, были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детсадах и школе. В тот момент в учреждениях детей не было.