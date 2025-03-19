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19 марта, 07:53

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнекамска

Фото: 123RF/golfmerrymaker

В аэропорту Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – указано в публикации.

Временные ограничения в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Казани ввели рано утром 19 марта. В период их действия на запасные аэродромы перенаправили два самолета. Первый летел в Казань, второй – в Нижний Новгород. Спустя время ограничения в казанском и нижегородском аэропортах сняли.

В ночь на 15 марта ограничения также вводились в авиагаванях Волгограда и Саратова, которые позже были сняты.

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