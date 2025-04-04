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04 апреля, 04:26

Транспорт

Временные ограничения сняты на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале.

"В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:24 (по московскому времени. – Прим. ред.) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – написал он.

Кореняко уточнил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы были направлены 22 самолета.

Временные ограничения в ночь на 4 апреля были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

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