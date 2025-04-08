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В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 19:26 по московскому времени на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград", – говорится в сообщении.

Также в 20:30 по московскому времени ввели временные ограничения в аэропорту Саратова.

Кореняко подчеркнул, что в данный момент экипажи судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее были введены временные ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. За время действия ограничений на запасные аэродромы были направлены 22 самолета. Позже ограничения со столичных аэропортов были сняты.