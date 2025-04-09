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02:23

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа и Грозного

Фото: 123RF/nkooume

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены в 01:53 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 8 апреля аналогичные ограничения ввели на работу аэропортов Волгограда и Саратова. Позже меры безопасности распространились и на авиагавань Ульяновска.

В данный момент все перечисленные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

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