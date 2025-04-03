Аэропорт Внуково предупредил об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

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В столичном аэропорту Внуково началось тестирование комплекса паспортного контроля, которое продлится до 30 апреля. В связи с этим возможны очереди перед проверкой документов, следует из телеграм-канала авиагавани.

Как объяснил аэропорт, меры необходимы для роста эффективности и надежности паспортного контроля. Также благодаря им улучшится интеграция современных технологий в систему безопасности.

Пассажирам посоветовали прибывать в гавань заранее, за три часа до вылета рейса. Также аэропорт рекомендовал обращать внимание на информацию на табло и сайте авиакомпаний.

Ранее Владимир Путин заявил, что аэропорты Крайнего Севера России, особенно малые, нуждаются в обновлении. Он призвал поддерживать разветвленную сеть авиагаваней. Глава государства также подчеркнул, что в задачи правительства входит поддержка в Арктике разветвленной аэропортной сети, от крупных и средних аэропортов до небольших посадочных площадок.

Между тем вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о планах по обновлению семи аэропортов юга РФ до 2030 года. В их число входят гавани Сочи и Краснодара.

