"Известия": Минтранс хочет выдать охране в аэропортах пистолеты, каски и ружья

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Сотрудникам сил транспортной безопасности (СТБ) выдадут резиновые дубинки, электрошокеры, искровые разрядники, короткоствольное оружие, бронежилеты и прочее. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на обновленный Минтрансом перечень вооружения и обмундирования СТБ.

Проект постановления правительства, подготовленный министерством, позволит дооснастить сотрудников защитными касками и средствами принудительной остановки транспорта. Те, кто ведет наблюдение на периметре охраняемой территории, также получат длинноствольные ружья, которыми до этого вооружали группы быстрого реагирования.

В комплекте к каждому ружью будет предусмотрено по 50 патронов неснижаемого запаса и 200 патронов на учебную стрельбу в год. Также в перечень добавят механические распылители, средства отечественного производства для принудительной остановки транспорта и аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами. В данный момент регламентируется в том числе применение средств против беспилотников.

Документ также определяет категории сотрудников, которые впервые получат пистолеты и револьверы: персонал СТБ, осуществляющий дополнительный и повторный досмотры пассажиров и наблюдение за подозрительными гражданами. На сегодняшний день пистолеты носят только те сотрудники, которые обеспечивают пропускной режим на охраняемых объектах.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что применение овербукинга в сфере авиаперевозок невозможно. В министерстве отметили, что летом неявка пассажиров для посадки на борт может составлять 2–4%, что в условиях ограниченности провозных емкостей приводит к искусственному дефициту авиабилетов и повышению их стоимости.

Ведомство также поддержало идею создать черный список авиадебоширов, которым могут временно ограничивать авиаперелеты. Инициатива предполагает, что авиадебоширам могут ограничивать перелеты на срок от 1 до 3 лет, если они повторно совершат правонарушение.